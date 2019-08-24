酒箱內藏500萬港元賄款　深圳南山交通局前局長囚6年

廣東深圳南山區人民法院，近日前市交通運輸委員會南山交通運輸局局長高長軍受賄案作一審判決，高長軍罪成獲刑6年，並處罰金50萬元人民幣（約56.1萬港元）。法院指，高曾在辦公室用一個茅台酒箱，裝載500萬港元的賄款；該批賄款已被依法予以沒收，上繳國庫。



南山法院審理查明，高利用其先後擔任深圳市路隧建設管理辦公室副主任、市交通局建設管理處負責人、市交通局公用設施建設中心主任、市交通運輸委員會南山交通運輸局局長的職務便利，為他人謀取利益，收受賄賂125萬元人民幣（約140萬港元）和700萬港元。



院方稱，早在2017年5月，身為兩間公司實際控制人的林姓疑犯，通過深圳市交委建設管理處葛姓調研員，結識時任深圳市南山交通運輸局局長的高長軍。同年9月30日中午，林邀請葛高兩人到家中吃飯。席間，林提出請高長軍對他公司中標工程項目給予關照，高長軍答應。臨走時，林拿出兩盒洋酒送給高，並叮囑高長軍「自己好好喝」，當晚高打開洋酒盒，發現內藏200萬港元。



同年10月，南山區啟動道路品質提升工程，南山交通運輸局規劃科提出分兩標段展開招標的方案，高認為工程時間較緊，要求分成3標段展開招標。林得知後認為標段愈少，中標金額就會愈大，遂向高提出，希望將上述工程繼續維持兩標段方案，高長軍答應。12月29日，為感謝高的幫忙，林將現金500萬港元，用一個茅台酒箱裝好，送到高的辦公室。



法院另查明，江西某建設集團有限公司的高姓疑犯，多次請託高長軍在某工程中的渣土傾倒、工程質檢、工程款撥付等給予幫助，高也出面為他謀取利益。高多次請高長軍到公司的飯堂吃飯，飯後共送給高長軍120萬元人民幣（約134.6萬港元）；高長軍還非法收受上海某建設集團有限公司李姓職員，共5萬元人民幣（約5.6萬港元）現金。



2018年6月14日，高長軍在深圳市交通運輸委員會辦公大樓被監察機關工作人員帶走接受調查；在法院審理期間，高的家屬已退清全部受賄款。