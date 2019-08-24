溫馴小貘怕異味拒回獸舍　遭飼養員木棍狂抽猛打

北京動物園一名飼養員近日被指虐待一隻貘，用木棍粗暴抽打牠的頭部和腿部。有關短片上傳網絡後，引起網民熱議；有網民直斥「善良溫馴的，就會被欺負」、「喜歡打動物，怎麼不去打獅子老虎」。園方事後承認飼養員的行為過激，承諾會加強對員工的教育。



從網傳短片可見，一名身穿綠色制服的飼養員當時手持一根木棍，驅趕一隻貘返回獸舍。起初，飼養員只是用木棍輕輕拍打貘的臀部，惟該隻貘在獸舍門前踟躕不前，走進獸舍幾步後又退出來。及後，飼養員似乎愈來愈不耐煩，大力拍打貘的臀部、腿部，又用木棍戳貘的頭部等，最終在飼養員多番驅趕下，該隻貘才進入獸舍。



短片拍攝者趙先生透露，事發於周三（21日）下午5時許，動物園即將閉館，飼養員才把貘返回獸舍。他憶述，當時一共有3隻貘，其他2只是稍微驅趕一下就返回獸舍，只有該隻貘不太願意「回家」，而遭到飼養員抽打。他又指，其他途客看到這一幕後，均覺得該隻貘很可憐。



據了解，南美貘和中美貘均屬於瀕危動物，牠們性情溫馴，膽子很小，遇到危險時會逃到水中或衝進茂密的叢林中。雖然牠行動遲緩，但憨憨的樣子深受遊客喜愛。有遊客直言，早前亦看過飼養員用掃把驅趕貘的情況，「希望飼養員能夠更專業一點，對待動物多一點耐心」。



北京動物園事後回應指，由於貘館目前正施工，館內出現電焊產生的異常氣味，而該隻動物對氣味特別敏感，不願進入獸舍，飼養員才做出過激行為。園方強調會全面檢查，發現問題後會盡快整改，同時加強對職工的管理和教育，避免類似事件再次發生。