網民辱罵四川大火消防員　被判囚7個月

四川涼山州木里縣今年3月30日森林大火，造成多名民眾和消防員遇難。福建省南平市人民檢察院近日通報，當地首例捍衞英雄烈士榮譽刑事附帶民事公益訴訟案件，周二（20日）在南平市順昌縣法院開庭審理，黃姓被告涉在網上發表不當言論侮辱消防員，被判處有期徒刑7個月，並須在國家級媒體上書面公開道歉。



通報稱，原籍順昌縣的黃姓疑犯，在上述大火事故發生後，於4月2日至5日期間多次透過社交網，共10餘個群內發表不當言論，詆毀、侮辱消防員。順昌縣檢察院掌握情況後介入，並引導公安機關展開偵查，於4月29日對黃批准逮捕；檢察院6月21日就黃姓疑犯，涉侮辱英雄烈士名譽案提起刑事附帶民事公益訴訟。



法院審理後認為，黃公然藐視國家法紀和社會公德，在網上對救火犧牲的消防員及他人，發表帶有侮辱性質的不當言論，造成惡劣的社會影響，破壞了社會秩序，構成尋釁滋事罪。



院方續稱，黃的行為褻瀆英雄烈士的事迹和精神，侵害相關名譽權和榮譽權，在承擔刑事責任的同時，還應依法承擔民事侵權責任。