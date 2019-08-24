逃跑時飛身翻欄墮3米深通道　「站台拳王」重傷被捕

江蘇南京一名馬姓男子自幼習武，練就一身好本領，卻不務正業，常年在火車站盜竊，甚至自封「站台拳王」。惟他與女友周二（20日）再到南京火車站偷竊時，被便衣民警發現及追捕，馬男自恃身手了得，一個翻身跳過欄杆，誰不知另一邊是3米深的通道，結果馬男頭破血傷，還要被警方拘捕。



警方表示，馬男自2009年起流竄在瀋陽、上海、南京、深圳等地的公共交通工具上盜竊，累計被警方拘捕6次。周二下午1時許，馬男與薛姓女友再走進南京火車站，便衣警發現後沿途追蹤，果然發現2人一直偷走一名乘客的銀包。為人贓併獲，便衣警一直尾隨馬男。



看見馬男打開失主銀包取出現金，並與薛女分頭下車後，便衣警立即通知外圍埋伏的其他警察展開行動，很快便把薛女拘捕。惟便衣警走近馬男時，馬男立即轉身狂奔。他眼見前方有另一批警員趕至，情急之下便飛身翻欄，結果跌至重傷。



事實上，從後追趕的民警本來亦準備翻欄，幸好及時停止。馬男其後摔倒在地，滿臉是血，被警員銬上手扣後，還試圖逃跑，但已體力不支。他隨後被警方送院治療，警員亦從他身上起回5900元人民幣（約6620港元）現金。目前，案件正在進一步處理中。