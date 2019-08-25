因應豬肉價大幅上漲　29省下發20億人民幣補貼民眾

非洲豬瘟肆虐內地，據內媒上周六（24日）報道，自今年4月起內地已有29個省級行政區因應豬肉價格大幅上漲，而對受影響的民眾啟動價格補貼聯動機制，總計發放20多億元（人民幣‧下同，約22.4億港元）。另福建莆田市荔城區近日發布通知，稱會對豬肉進行限購，民眾須憑身份證買肉，引起外界關注。



報道引述國家統計局負責人指，價格補貼聯動機制採取按月測算、按月發放的方式進行，並按照居民消費價格指數（CPI）調整，當CPI單月同比漲幅達到3%、或CPI中食品類價格指數單月同比升幅達6%，會繼續按月啟動機制，及時發放價格補貼。當錨定價格指數全部回落至臨界條件下時，則中止機制、停止發放價格臨時補貼。據報機制已補貼困難民眾8000多萬人次。



此外，莆田市荔城區發布通知，指為確保市場價格穩定，會啟動「平價商店銷售機制」，而從下月6日開始，豬腿肉、條肉、精瘦肉、排骨將被限購，民眾憑身份證每人限購合計2公斤，每公斤豬肉補貼4元（約4.5港元），新規定的結束時間則視食品價格走勢而定。



實際上，莆田並非福建首個限購豬肉的地區，廈門當局本月1日起即執行政府差價補貼銷售農副產品政策，市民可在96家平價商店內購買低於市場價5%的豬肉類農產品，每人每次限購2.5公斤；三明市明溪縣在本月17日起也對4家超市的豬肉給予差價補貼，每家超市每天限售肋條肉、前戈肉200公斤，瘦肉、排骨100公斤，居民每人每次限購2個品種以內，單品限購1公斤。



另雖然非洲豬瘟持續肆虐，導致大量撲殺豬隻，但相關市場需求未減。據法國媒體報道，內地從法國進口的豬肉量，於今年7月比去年同期增加兩成，更帶動當地豬價上漲，如普勒林（Plerin）的整體待宰豬價便在7個月內上漲35%。