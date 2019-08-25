「白鹿」吹襲台灣釀1死6傷　早上登陸福建東山

颱風「白鹿」上周六（24日）於台灣屏東縣滿州鄉登陸，造成全台多地風雨持續，共釀1死6傷。而據大陸「中國天氣網」消息，白鹿周日（25日）7時25分正式在福建東山登陸，料華南多省將掀起狂風暴雨。截至上周六下午6時，大陸國家部委及各省市已提早啟動響應機制。



白鹿登陸東山時中心附近最大風力10級，受颱風影響，預料一連兩天福建東部和南部、廣東大部分地區、廣西東部、江西南部、湖南南部及台灣等地均有大雨至暴雨，其中，廣東東部和中北部、廣西東北部、江西南部等地有大暴雨或特大暴雨。大陸氣象網還提醒，廣東北部山區將有特大暴雨，地質災害風向高，需密切關注。



當局除提早啟動響應機制，交通部門也提前發布了停運或停航訊息，目前福建廈門海上航線已全面停航，平潭赴台灣台北的海上航線亦會於上周六及周日停航。此外，大陸水利部上周六上午11時啟動水旱災害防禦四級應急響應，並已派出3個工作組分赴預計降雨較強的廣東、福建、廣西等地，協助指導地方展開強降雨防禦工作。



至於白鹿早前吹襲台灣，除造成民眾死傷，還導致11萬戶一度停電。其中台南一名18歲男子，上周六晚駕駛電單車期間疑因未來得及煞車，最終撞上已倒塌的大樹，令樹枝刺穿右胸，經搶救後終告不治。