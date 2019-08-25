離異父母失蹤　5歲孝順仔棄學照顧癱瘓爺爺感動網民

天真爛漫的孩童本應無憂無慮，惟家住黑龍江佳木斯市樺南縣的5歲男童陽陽，卻顯得比同齡孩子早熟。皆因年紀輕輕的他，已擔起照顧與他相依為命、癱瘓在床的爺爺的重責，每天洗衣、準備一日三餐等家務更是駕輕就熟，惹不少網友既感動又痛心，紛紛表示要幫孝順的陽陽一把。



懂事又總掛起笑容的陽陽，現時與爺爺許文昌二人住在金沙鄉紅城村35平方米的彩鋼房中，據許文昌介紹，愛孫的父母自生下他後就離婚，更從此不知去向。而在陽陽3歲之前，許文昌還可勉強走路，每天送孫兒去幼兒園，惟後來隨着風濕病病情加重，他只能終日臥床，自此陽陽便不得不放下學生身份，照顧爺爺的起居，慢慢學會了做家務、燒水、準備飯菜等。



據了解，許文昌的一日三餐平時都是由陽陽的曾祖母送過來，再由陽陽協助翻熱，但面對內媒記者的提問，陽陽還是笑言飯菜都是自己煮的，天真懂事的反應令人既欣慰又心碎。而除了起居飲食，陽陽平時還面幫爺爺翻身、起床，甚至伺候其大小便等。



不過陽陽始終是個孩子，照顧過程中有時難免發生意外。如去年冬天，他本欲為爺爺燒水喝，但一不小心把熱水撒到了身上，痛得滿屋跑，更在腿上留下了很深的疤痕；同年爺孫倆又曾經歷煤煙中毒，幸陽陽及時爬出家門呼救才未釀成悲劇。



陽陽的故事傳出後，深受許多網民的關注，紛紛表示要伸出援手。其中一名善心人士楊蕾表示，她希望在開學日前，安排陽陽到金沙小學上學，並找一個老師協助看護及照顧他，更表示要資助陽陽直到他大學畢業，「所有的費用全部都由我來出」。也有善心者計劃捐出書本、生活用品和食品等予陽陽，「他現在需要上學，需要學習知識改變家中命運」。