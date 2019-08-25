8歲孝子不忘約定　攜亡母遺照登頂台灣最高峰玉山

台灣宜蘭8歲男童鄒澤綱，其母去年因病辭世，惟他一直未忘自己與亡母生前的約定，即帶其信物登上位於高雄市、南投縣、嘉義縣交界的台灣最高峰玉山山頂，更為此孜孜不倦訓練體力。至上周一（19日），他終於在父親的陪伴下完成願望，手持母親的遺照在玉山主峰開心地合影留念。



鄒澤綱的父親鄒品為向來愛好登山，加上4年前他就已聽母親張嵐綺講過台灣最高峰玉山故事，耳濡目染下他遂表達出希望母親帶他親自登頂的意願。然而由於張嵐綺的腳動過手術，無法登山，她遂向兒子表示若他長大後有機會登玉山，就攜帶其信物上去。



可惜鄒澤綱還來不及兌現承諾，其母已撒手人寰，但念念不忘的他仍不時向父親道：「媽媽已到天國了，玉山那麼高，如果我登頂，說不定可離媽媽更近！」深受感動的鄒品為便決定帶兒子展開練習、訓練體力，在本月17日帶着張嵐綺的遺照從宜蘭出發。



登上玉山的過程殊不簡單，鄒澤綱更一度因高山症而不適，其父也曾勸他放棄，但信守約定的他決定堅持下去，終在上周一早上成功到達海3952公尺的玉山山頂，並與母親遺照合影留念，實現離天國的母親距離更近的心願。