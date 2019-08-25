中國共產黨首位美國人李敦白離世　終年98歲

美國《紐約時報》周日（25日）報道，首位加入中國共產黨的美國人李敦白（Sidney Rittenberg），周六（24日）在美國亞利桑那州逝世，終年98歲。《紐時》駐京記者傅才德形容，李敦白擁有與眾不同的人生，更形容與他交談是一種享受。



李敦白出生於美國南卡羅萊納州查爾斯頓一個猶太家庭，曾是一名美國記者、學者、漢語語言家。他在美國學習中文，1945年隨軍派往中國，戰後留在中國。居留中國期間，他成為新華總社英語專家，負責翻譯工作，並到了延安，因而認識了毛澤東。他奉命為共產黨領袖的講話潤飾及翻譯，也曾翻譯過毛澤東一些文章。其後他獲得中國國籍，並加入中國共產黨。



他生前與多名已故中國領導人有過緊密合作，但因涉蘇聯間諜案及延安造反團案，兩度被送秦城監獄，共坐牢16年。



李敦白亦有參與文化大革命，表現激進，曾批鬥首個獲得中華人民共和國國籍的外籍人士馬海德。李1980年與第三任妻子王玉琳離開中國，定居於美國華盛頓州福克斯島，育有3子1女，主要做學術研究及經營其中國事務諮詢公司。

