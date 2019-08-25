華商務部：中美關稅「兵力」如赤壁之戰　中國將以少勝多

中美貿易戰再度升級，中國官媒上周六（24日）發表評論文章，指美國整體經濟實力比中國強，在貿易紛爭上適合打「閃電戰」，但如今雙方進入持久戰，中國消化貿易戰帶來的影響有明顯優勢。中國商務部研究院對外貿易研究所所長梁明周日（25日）就指，美國對3000億美元的中國貨加徵關稅，中國對750億美元美國貨徵稅，雙方「兵力」對比有如赤壁之戰，中國將創造以少勝多的貿易戰典型案例。



文章指出，貿易戰是雙輸的極端遊戲，如今美國將對所有輸美的中國貨加徵關稅，美方最大的牌已悉數打出。中美兩國目前「進入耐力競賽，時間在中國這邊」，美方的極限施壓在很多方面都碰了釘，亦正受到大選和經濟衰退可能出現的拖累。



文章亦指美國太有自信，選了市場規模和它非常接近的中國，作為向全球殺一儆百的對象，可謂犯了嚴重錯誤。



梁明就指，美國在貿易戰中損失也很大，加上中方大力反制，故此「貿易戰打到現在，對中國來說是漸入佳境」，可以說是「到了最舒服的階段」。



另外，俄羅斯媒體《共青團真理報》引述分析指，針對美國不斷提高關稅的做法，中國採取的反制措施屬正當合理。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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