美艦過台海被陸台跟蹤　第七艦隊Fb刪台海字眼

美國上周五（23日）有海軍艦隻通過台灣海峽，美國海軍第七艦隊Facebook其後證實事件，並披露該艦隻為聖安東尼奧級兩棲船塢登陸艦綠灣號（USS Green Bay）。有台灣媒體引述台軍消息指，當時全程有大陸艦隻跟蹤綠灣號；而第七艦隊Facebook就被發現將相關貼文中「通過台海」的字眼刪除。



台媒報道，當日綠灣號由南至北通過台海時，全程被大陸艦隻跟蹤監視，台軍當時也有派出海偵艦艇同時監控。第七艦隊Fb日前貼文，公開當時的照片，可見艦上軍官在艦橋上以望遠鏡向外張望，監控目標，且顯得神情緊張。



報道亦指，貼文原本寫了「綠灣號通過台灣海峽，進行例行任務」（USS Green Bay conducted a routine Taiwan Strait transit），但這部分後來被刪除，改為綠灣號在印太地區進行任務，外界猜測此舉可能是避免刺激大陸，令台海局勢再升溫。



另外，有網民透過飛機追蹤網站現，當日還有美軍反潛機於凌晨時份在台海上空飛行。該網民指，綠灣號駛過台海期間，屏東空軍基地有一架P3獵戶座反潛機升空，飛向台海；一架美軍P8海神式反潛機隨後也飛進台海，形容情況罕見。



台媒上周五報道有兩艘美艦駛入台海，疑是早前被拒來港的綠灣號和導彈巡洋艦伊利湖號（USS Lake Erie），並指登陸艦駛經台海時，一度開啟AIS自動識別系統。惟第七艦隊FB沒有證實伊利湖號有否一同通過台海。