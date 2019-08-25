特朗普：中美貿易構成緊急狀態　暫無意迫美企撤資

中美關稅戰升級，美國總統特朗普更要求美國企業撤出中國。特朗普周日（25日）向記者表示，中國對美貿易可以構成緊急狀態，強調自己有權引用《國際緊急經濟權力法》，禁止美國企業在中國做生意，但現時無意這樣做。



正在法國比亞里茨出席七大工業國集團（G7）峰會的特朗普，當日與英揆約翰遜舉行早餐會。期間，特朗普向記者指出中國盜取美國的知識產權、對美貿易有巨大順差，在多方面都是一個緊急情況，重申自己有權宣布美國進入緊急狀態，但目前無此計劃。



被問及對中美貿易戰升溫有沒有其他想法時，特朗普指他對所有事情都有其他想法，現時與中國很合得來。他又稱自己不憂慮市場反應。有美媒指，特朗普似乎擔憂全球經濟放緩會影響美國，有意為中美貿易戰降溫。他又否認中美貿易戰在G7峰會上製造磨擦，認為「他們都尊重貿易戰，這必須發生」。不過，白宮其後澄清，特朗普意思是對無向中國產品加徵更高關稅而感到遺憾。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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