一級功勳犬「後代」　中國首隻複製警犬畢業服役

中國首隻複製警犬「昆勛」上周四（22日）在雲南普洱市刑偵支隊警犬大隊大隊長李華帶領下，順利在公安部昆明警犬基地通過考核，正式服役加入警隊。據了解，「昆勛」是一級功勳犬「化煌馬」的複製犬，「化煌馬」服役多年來，屢破奇案，戰績顯赫；為了百分之百保留「化煌馬」的基因，警方才決定採用複製技術，而非自然繁育的手法。



內地傳媒報道，「昆勛」是一隻雌性狼青系昆明犬，去年12月在北京出生，年僅3個月大便被帶到昆明警犬基地接受培訓。牠的誕生，源於公安部重點研究計劃項目「功勛昆明犬的克隆（複製）」，目的是把昆明犬培育得更強、更優，而「昆勛」就是首隻成功複製的警犬。經第三方機構親緣鑑定，「昆勛」的DNA與「化煌馬」有99.9%以上的相似度，且是同一性別。



最初負責照顧「昆勛」的昆明警犬基地研究員萬九生透露，「昆勛」的適應性和學習能力極高，花了一天便學懂上落樓梯，訓練時更表現出一種天不怕地不怕的氣勢，和成年犬對峙也毫無所懼，各方面表現都令人滿意；惟牠亦有可愛的特點，就是只喜歡吃火腿腸、肉罐頭等濃味肉類，不喜歡寡淡的鮮肉。



對於為何不選擇自然繁育的方式，保留「化煌馬」的基因，項目組成員韋雲芳指出，化煌馬今年已7歲了，相當於人類的50歲，加上雌性警犬一般不能配種繁育，因懷孕、帶幼犬會耽誤工作，更重要是自然繁育只能遺傳她一部分基因，而複製卻能百分之百保留，故最終才有這個重點研究項目誕生。