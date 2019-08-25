颱風吹襲照鳥聚　可憐鸚鵡被強風吹落海慘死

颱風吹襲時，成年人亦難在風雨中站穩。偏偏台灣苗栗縣鸚鵡訓練交流協會，上周六（24日）無懼颱風「白鹿」吹襲，繼續在海邊舉行聚會，甚至襲小鸚鵡在風中展翅起飛；結果因風勢太強，至少1隻鸚鵡被強風吹落海慘死。事件引起網民熱議，大批網民炮轟該協會。



從網傳短片可見，涉事鸚鵡起初站在飼主的手上，飼主其後揚一揚手，鸚鵡試圖起飛，但因強風很快又落回飼主；飼主及後再次揚手，鸚鵡便飛到空中，但隨後被大風吹落海中。鸚鵡及後嘗試飛回海邊，不斷拍翅掙扎，但仍是不敵風浪，最終被大浪吞噬。



該協會負責人事後表示，活動在上周六下午1時許舉行，該會員疑未有為所飼養的紅金剛鸚鵡綁鏈，故鸚鵡起飛後不敵強風。負責人強調，會員事後十分自責，曾下海搶救，惟最終無法救回。據稱，該隻鸚鵡價值約8萬元新台幣（約2萬港元）。



對此，當地動保所所長張俊義表示，該活動是協會的私人活動，由於事發時未達停班停課標準，故活動未算違法，但「基於動物生命安全，活動應該要取消」。他又指，當局目前正釐清事件是否涉及虐待傷害動物，如只是「意外或不小心，我們可能就是勸導的方式」。