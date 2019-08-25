12歲失蹤少女遇害　知情人︰遭繼父強姦活埋廢井

陝西咸陽市乾縣12歲少女劉怡然月初失蹤後，已引起輿論關注；日前證實遇害，且她的王姓繼父被警方帶走調查後，更令民眾憂心劉生前的遭遇。內地傳媒周日（25日）引述知情人披露更多案情，指劉怡然生前慘遭王男多次性侵，她案發時鼓起勇氣反抗，卻被王男活埋。



報道引述一名接近警方的知情人士透露，劉女生前曾慘繼父多次性侵毆打，她一直無力反抗，只好啞忍；直到案發當天，王男再把劉女帶到野外，打算再次性侵她，此次劉女拒絕並奮力反抗，且表明會報警求助；王男因擔心東窗事發，一怒下便把劉女打暈強姦，掉到30米深的廢井內後，再用大量黃土活埋她。



到事發翌日，王男又以怕有人掉到廢井為由，以50元人民幣（約57港元）利誘附近工地的推土機司機，把旁邊土牆推倒，徹底密封井口，惟他異常舉動引起司機懷疑，司機及後報警，助警方破案。



另劉女生父劉喜兵透露，自己對王男的印象並不好，他曾在女兒的手機中發現不良動漫圖片，懷疑與王男有關。他又指，王男曾兩遇車禍，導致右手殘疾，而女兒身高接近1.6米，王男「一個人控制不了」，懷疑有其他人涉案。劉先生對前妻亦頗有微詞，指警方挖掘屍體時，前妻沒有到現場看過，直高「我覺得她一點都不傷心」。