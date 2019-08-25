獸醫站借扶貧謀暴利　私吞逾15萬人民幣

新疆維吾爾族人平日不吃豬肉，內地當局早年為烏魯木齊市的貧困養殖戶免費發送3300隻雞。中央巡視組調查發現當地的縣畜牧獸醫站只有1300隻雞登記在冊，另2000隻不知所終。市紀委監委調查發現該站桑姓女站長涉嫌與養殖場韓姓老闆官商勾結，共私吞至少15.2萬（人民幣‧下同，約17萬港元），前者在近日被雙開（開除黨籍和公職）作處分。



烏魯木齊市紀委監委成立專案組調查發現，桑女在2015年和2016年以購買扶貧雞為由，兩次均向當局申請10萬元（約11萬港元）的扶貧專項資金。桑女在2016年時表示，資金用以購買3300隻雞和飼料，並培訓貧困戶養雞，希望可增加他們的收入。惟當局發現，該站的帳目混亂，資金流向不明。



調查發現，桑女早在2015年的扶貧資金，聲稱是用來購買2100隻雞發放給養殖戶。但當局翻查紀錄，發現簽收雞隻的人都是冒領，部分款項則是被畜牧獸醫站人挪用，而兩次採購均來自同一公司。



事發後，站內其他職員向專案組表示，桑女要求財務虛開發票、虛報項目和培訓等方式套取款項，兩次分別套取5.25萬元（約6萬港元）和10萬元。連所謂登記在冊的1300隻雞均是虛構。桑女隨後被當局開除後，與韓姓老闆涉犯罪問題移送司法機關處理，兩人違法所得被追繳。