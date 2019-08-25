竊取醫療技術私接訂單？美台大學教授互告

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）分子藥理系終身教授曾憲榮，上周五（23日）到台灣新竹地檢署按鈴提告，指控台灣交通大學兼任助理教授、醫華生技公司董事長黃忠諤剽竊他的研究數據與技術，更利用造假的數據取得20億元（新台幣．下同，約5億港元）的訂單。對此，黃忠諤周日（25日）士林地檢署按鈴，指控曾憲榮抹黑，並反控曾憲榮盜賣醫華的人工智能技術，涉妨害名譽和營業秘密法。



曾憲榮指出，他早前研發一種用於癌症篩檢的血液檢測晶片「奈米魔鬼氈」（NanoVelcro）技術，可協助醫生定期監察腫瘤的變化，已在美國進入臨床實驗階段；惟黃忠諤2014年到訪他位於UCLA的研究辦公室後，隔年便創立醫華生技，並請求他授權「奈米魔鬼氈」但遭拒；惟黃2017年起便與其合作夥伴彰化基督教醫院等，多次於公開場合擅自使用他未發表的研究數據，更將研究數據竄改，再以此對外進行募資。



曾憲榮又指，其研究團隊中一名侯姓大陸助理研究員，涉協助醫華生技訂購團隊專屬的機密元件組合，連美國聯邦調查局亦介入調查。他其後向交大及彰化基督教醫院查詢，對方回覆時坦承使用數據，但否認不法取得。曾只好選擇提告。



至於黃忠諤則表示，曾的指控均是子虛烏有，沒有非法取得研究成果及晶片，也無竄改研究數據；他強調，有關晶片是曾教授為了取得合作機會主動提供，用於簡易溫控平台，相關貸款曾教授至今未付清。他又指，今年4月經大陸朋友告知，才得悉曾憲榮未經醫華生技同意，以醫華生技研發的「CAT人工智能軟體系統」，向大陸公司募資，惟因軟體上設有保護，導致曾憲榮銷售不成，懷疑他因此心生不滿。