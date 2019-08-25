15旅遊景區曝管理差　官方點名嚴重警告

內地景區亂象層出不窮，劏客、環境髒亂、強迫購物等情況時有所聞。早前山西晉中祁縣、電影《大紅燈籠高高掛》拍攝地喬家大院，更因劏客猖狂而被「摘牌」。江西省文化和旅遊廳近日對全省71個高等級旅遊景區暗訪複核，決定對嚴重不達標的15個4A級以上旅遊景區，給予嚴重警告。



該15個景區分別是上饒市的婺源江灣5A景區、婺源縣文公山景區、橫峰葛源景區；贛州市寶葫蘆農莊、興國縣三僚景區、于都屏山旅遊區；鷹潭市銅鑼灣國際旅遊文化城、余江眼鏡產業園景區；南昌市進賢縣西湖李家景區、梅嶺獅子峰景區；九江市星子廬山龍灣溫泉度假村、大千世界夢幻樂園；景德鎮市樂平怪石林景區、宜春市銅鼓縣秋收起義紀念地景區、吉安市燕坊古村。



根據通報，這些景區的問題包括，管理水平欠佳；導遊數量不足，且專業技能和知識水平有待提高；古村落型旅遊景區、溫泉旅遊景區的文化特色不突出；展陳技術方式陳舊，產品單一，欠缺開拓市場。另外，景區內廁所缺乏文化氛圍，部分景區運營能力不足，個別景區甚至處於停業狀態。