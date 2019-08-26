座駕擦撞起爭執　加國白人婦涉以「chink」辱罵華籍女

有加拿大傳媒近日報道，稱列治文市（Richmond）一名許姓華籍女子（Amy Xu），其座駕近日被一名白人女子的私家車擦撞，雙方發生爭執。期間許女疑被對方以帶有種族主義的言論指摘，稱「回到妳所屬於的中國」（Go back to China where you belong to），更向她說出「Chink」此歧視用語。當地警方稱目前已接獲舉報，並正調查事件。



報道稱，事發在上周六（24日），許女帶同其3歲女兒和其母親到Richlea Square，途中發現該白人女子的座駕車頭，與許女的私家車車尾擦撞。據悉事發後，該白人女子曾詢問許女國籍，惟許女並未正面回應，反而直斥白人女子所為。白人女子隨即罵出上述帶有歧視成分的語句，更稱「我們討厭你們」。



報道提到，該名許姓女子剛將她的母親送到診所，在停車期間發生上述事故。此外，許女的丈夫Fang Xu及後接受當地傳媒採訪，強調其妻是目睹雙方座駕發生碰撞後，才做出反應；又引述妻子稱因當時女兒在場，其妻並不想與對方爭論；更稱事件發生後，他們一家並不因受傷害而傷感，但認為「我們對她說的話感到憤怒。」