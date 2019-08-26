涉拐賣少女兼逼賣淫　百萬粉絲網紅「乞丐哥」遭逮

內地一名原籍貴州榕江縣的28歲高姓男子，表面身份是坐擁400萬粉絲的網紅「乞丐哥」，實際上他藉此身份，參與多宗拐賣未成年人、強迫賣淫的案件。內媒周日（25日）報道，高男上周二（20日）凌晨在貴州落網，並遭帶返浙江紹興諸暨市接受調查。據悉，高男在被通緝時仍不忘直播，卻因此自揭行蹤。



事緣在去年6月，諸暨大唐警方搗破以柏男為主的黑惡犯罪組織。警方稱，柏男涉拐賣婦女，柏男表示是有「乞丐哥」、「網黑鼻祖」和「廣州第一大哥」之名的高男帶他入行。經查，警方得悉高男2015年開始玩直播，2016年憑藉拍攝「約架」和「砸林寶堅尼」等直播影片在網絡走紅；高男更自稱，自己做半個小時直播，就能賺20萬人民幣（約22.4萬港元）。



警方續稱，高男利用自己的網紅身份，接近陌生女孩，並趁機將她們拐賣至海南、江西等省；另高男涉多宗拐賣未成年人、強迫賣淫等案件，在今年3月遭諸暨警方列為網上追逃對象。高男在被警方通緝期間，仍繼續在網上玩直播；有直播平台得知高是逃犯後，將其帳號關閉並協助追捕。



然而，高男在消失一段時間後，因兒子出生，在8月4日透過社交網發了兩段影片，也因此暴露行蹤。警方在片中發現高男的孩子身上，蓋着寫有「榕江縣婦保院」等字樣的被子，警方判斷高男可能在貴州老家。



警方在掌握線索後決定採取行動，在高男藏身處發現大批武器和證物，卻未發現高男；警方遂向高男家人表示，希望他們能勸高男主動投案自首；然而高男事後主動致電警方，挑釁稱「你們這樣是不可能抓到我的！我穿着拖鞋你們也追不到我！」更指自己會等兒子的滿月酒一結束，就來投案​​自首。警方決定再採取行動，埋伏在高家附近，最終順利逮捕高男。