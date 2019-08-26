男子欲報仇非法入屋　驚見前女友搬走欲道歉被捕

半夜三更驚見陌生男子闖入家中，任誰都會害怕。江蘇南京一名李姓租客日前警方求助，指有一名陌生男子闖入她家中並躲到床底。令人意外的是，該名男子事後竟偷偷再到李女的家門外，打算把道歉信攝進門底，卻被警方當場拘捕。經查後，警方才發現事件只是「一場誤會」。



內地傳媒周日（25日）報道，李女本月9日凌晨返家後，發現房內傳出一陣異常的臭味，起初以為是屋內潮濕，未有為意；但當她完成梳洗準備睡覺時，又發現床下傳出動靜，她便從床頭爬向床尾，打算一探究竟；未料竟有一名陌生男子從床底探頭而出，向她笑了一笑後逃離。李女被嚇得大叫，隨即報警求助。



至當天下午3時許，李女士準備出門時，竟發現該名陌生男子又走進公寓大門，便立即聯同朋友將男子制服，並通知警察到場協助。男子被捕後供稱，他半夜闖入李女的家中，原本是想報復前女友，但進了房間才發現前女友早已搬走，李女又剛好回家，他只好躲到床底；至於第二次「拜訪」，本想把道歉信從門縫塞進李女房間。



警方其後質問男子如何突破兩道密碼門非法入屋，男子表示早前在公寓外流連時，偷偷看到別人輸入公寓大門的密碼；至於李女的房門密碼，他則是從網上短片學到，通過觀察密碼鎖上的指紋，提取數字，再排列組合來破解。事後，該男子因涉嫌非法侵入他人住宅，被警方行政拘留7日。