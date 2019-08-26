機師小鮮肉男友竟是中年肥大叔！女子慘被騙18萬人仔

網上交友要小心。家住重慶沙坪壩區的王女士早前與一名在網上認識自稱是飛機師的「小鮮肉」交往，惟「小鮮肉」及後不斷向她借錢，短短兩個多月便借走18萬（人民幣．下同，約20.2萬港元）。王女士起疑報警，警方經查後拘捕一名林姓男子。此時，王女士才驚見素未謀面的機師男友，竟是一名年近40歲肥胖大叔，令她高呼︰「太醜了！」



王女士透露，數月前以手機交友的方式認識了林男，雙方一直未有見面，但對方經常發來一些機場的工作照和短片，加上有良好職業、俊朗的外貌，讓她十分心動。惟兩人開始交往，林男頻頻以甜言蜜語攻勢，以及「出車禍」、「家人生病」等借口，向她借了10多萬元，令她起疑，最終選擇報警。



警方經查後，發現林男以相同的方式，在重慶、四川、湖南、雲南等地，欺騙了多名女子的金錢。事實上，林男並無正當職業，在重慶租房住，只靠在網上套用他人的身份，來騙錢維生。經查實，林男的詐騙金額高額30多萬元（約33.9萬港元），騙來的錢均被揮霍掉。目前林男已被刑事拘留。