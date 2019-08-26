庫德洛：中國不會反擊　姆紐欽：中美元首在其他領域仍是朋友

中美關稅戰升級，美國總統特朗普日前回應中方反制措施，宣布對5500億美元中國貨徵收的現行稅率調升5%，並要求美國企業撤資。美國國家經濟委員會主席庫德洛（Larry Kudlow）表示，不認為中國會反擊；財長姆紐欽則認為如果貿易戰持續，企業最好離開中國。



庫德洛接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《面向全國》訪問，被問到是否預期中國會反擊特朗普加稅，庫德洛表示「我不認為」。他說：「我認為特朗普的行動是要回應他們（中國）的行動，所以我懷疑他們（中國）會否進行另一步。我還沒有聽到他們官方的回應，我們必須走着瞧。」



姆紐欽則在《霍士星期日新聞》指出，特朗普與中國國家主席習近平在貿易問題上變了「敵人」，但在其他領域「仍是朋友」。他說：「因為涉及金融和貿易，我們變了敵人，沒有辦法取得進展。」



姆紐欽強調特朗普依然有決心和中國繼續會談，指出「和中國進行自由、公平和雙向的貿易依然是特朗普的主要目標，他會做任何需要做的事達到這個目標，包括計劃的制裁，以及適當地處理任何中國的報復措施」。



美國商會上海分會主席季愷文周日（25日）表示，該會於過去數年支持特朗普政府重新平衡中美貿易及投資關係，理解中國在知識產權及市場准入改革步伐緩慢，所以華府受挫，但要求美企離開中國，對美國沒有好處，亦無助令中國重返談判桌。他續指，中國是美企的第一或第二大市場，帶動美企成長，不是美國可撤離的市場，希望中美溝通解決分歧。



中國官媒上周六（24日）刊登北京知名國際關係學者時殷弘的文章，文中表示憂慮北京把特朗普視為「商人」般可跟他「做交易」，認為他事實是「殘忍的戰略家、精明的戰術家」。文中提出，中國今後應實行新形態的「韜光養晦」和「有所作為」，在未來數年適度地收縮戰略和調整貿易政策。



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