關稅戰重挫美國對華龍蝦出口　加拿大漁人得利

中美貿易戰升溫，導致美國出口至中國的龍蝦數量出現斷崖式下跌，鄰國加拿大則漁人得利，中國的食客轉而選擇加拿大的龍蝦。加拿大本年首半年已向中國出口總值約2億美元（約15.6億港元）的龍蝦，大有機會超越去年的總額2.23億美元（約17.4億港元）。



貿易戰開打至今逾一年，中國去年7月向美國的龍蝦加徵關稅。美國聯邦政府數據顯示，美國本年1月至6月期間向中國出口約220萬磅龍蝦，遠少於去年同期的1200萬磅。美國去年首半年對華出口的龍蝦約值7000萬美元（約5.46億港元），本年同期劇減至只有1900萬美元（約1.48億港元）。相反，加拿大於本年上半年已向中國出口近3300萬磅龍蝦，相等於去年全年總和。



有美國緬因州的龍蝦養殖企業東主表示，14名員工已解僱一半，坦言自己是輸家，又指沒有市場可取代中國。為了彌補失去中國市場的損失，緬因州的龍蝦業界積極拓展本土及國際市場，有養殖商打算出席香港及杜拜的貿易展覽，推廣緬因州龍蝦。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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