修例風波：官媒指示威者肆意踐踏五星旗　應付出代價

香港反修例風波持續不斷，內地官媒周日（25日）發表評論文章，批評示威者肆意踐踏五星旗的行為，是挑釁、羞辱一個國家的尊嚴，更指其行徑毫無敬畏，變本加厲，應該付出代價。



文中指，五星旗被踐踏的一幕讓人痛心、憤怒，傷害的是14億人民的情感。文中亦嚴正警告示威者，侮辱五星旗不只是犯法，更涉嫌犯罪，必將受到法律嚴懲。



另有官媒指，港府已釋出善意，主動提出構建對話平台，惟激進示威者仍罔顧絕大多數市民的意願，繼續在街頭施展暴力，行為和訴求已完全超出所謂「和平、理性、非暴力」的範疇，企圖將香港拖入更危險的境地，以實現其不可告人的政治訴求。



此外，官媒周一晚發表名為《瘋狂暴行令人髮指 止暴制亂刻不容緩》的評論，指少數激進示威者的瘋狂暴行，嚴重踐踏法治精神，公然挑戰國家權威；又稱暴力行為對香港警務人員與市民的人身安全，構成極大威脅，嚴重破壞香港社會安寧和繁榮穩定，必須予以堅決譴責，相關鬧劇亦必將受到嚴正追究。



評論提到，止暴制亂和恢復秩序是香港最急迫的任務，有關當局會以更堅定的態度和更有力的行動，支持香港特區政府依法施政，支持香港警方對暴力犯罪行為果斷執法，讓暴力犯罪份子得到應有制裁。