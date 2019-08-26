進口未獲內地批准藥物減輕罰則　不作假藥論處

第十三屆全國人大常委會第十二次會議，周一（26日）表決通過藥品管理法修訂草案，對假藥劣藥重新定義。當中進口在國內未獲批的境外合法新藥，不再按假藥論處；情節較輕的可減輕處罰，若沒造成人身傷害後果或延誤治療，可免於處罰。新修訂《藥品管理法》將於本年12月1日正式施行。



近年內地不少人出於好心，或出於謀利心態，代購一些外國抗癌新藥到國內出售。熱播電影《我不是藥神》的故事原型陸勇案，引起社會關注，涉案藥物因未經過藥監部門批准而進口，都是按《藥品管理法》的法理依據處理。



全國人大常委會因此決定重新定義假藥的標準，將這類未受內地官方許可發售，但在外國列為合法的藥品，剔出假藥之列。



內地專家指出，今次修訂草案為代購海外新藥「開了一個小口」，惟並不意味開放，代購外國藥物仍有一定法律風險。有內媒指，此次修訂草案仍然列明，禁止在未取得藥品批准證明文件下，生產及進口藥品。另有條文寫到，銷售和使用有關藥品，在一定情況下需要擔責。



法工委行政法主任袁杰就指，修例確實是回應電影《我不是藥神》所引起的社會關切，不過會堅持風險管理，並重申沒獲批准的藥品，一般都是不能進口。



陸勇案是湖南省沅江市司法機關於2015年查辦的一宗案件，白血病人陸勇因為他人代購印度仿製藥物而被控，引起熱議，沅江市人民檢察院最終撤訴結案。