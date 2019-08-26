地下賭場藏身郊區保安嚴密　賭客：一鋪就傾家蕩產

北京大興區及周邊郊區近日被揭暗藏至少4間地下賭場，場內分工明確，有專人放哨；為避免執法部門偵查，賭客更要必須由專車接送。有賭場員工稱，北京其實有多間同類地下賭場，它們互相競爭，部分甚至已開業10至20年。



內地傳媒報道，這些地下賭場暗藏於龐各莊鎮、青雲店鎮等偏遠郊區，大多以工廠廠房作掩飾。賭場規模以單次下注金額區分，從2萬元（人民幣．下同，約2.24萬港元）到10萬元（約11.2萬港元）不等。場內每天都有數十人參賭，大部分來自北京。



內媒記者喬裝賭客深入採訪，按賭場指示到接頭地點會合，再由專車接載前往。司機透露，自己只負責送客，「每天莊家發300元（約335港元）工資」，當日1小時內已往返8次接送客人。而前往賭場路上都有人放哨，每隔一段路有車輛停泊路邊，員工則在車內四處張望。



有賭客透露，賭場處事慬慎只為規避風險，司機接客後要向莊家核實客人身份，才能送至賭場。有賭場更安排多達30人放哨，「幾公里外的路口都有專人放哨，甚至在高速路安排人盯着」。



賭場內可選擇現金或刷卡轉賬等方式換籌碼。現場估計有約百名賭客，氣氛十分熱烈，每20秒就有數萬元的輸贏，「一場牌局下來，可能就有人傾家蕩產」。另賭客雖然可向莊家借錢，但實際高利貸，「還得拿值錢的家當抵押，車子房子都行」。



據知情人士指，目前北京的地下賭場分為「固定場」及「游擊場」。今年由於警方嚴查，部分地下賭場1、2天便要換地方。「游擊場」設備簡單，只需一張賭桌及一間換籌碼的房間就能開局。有莊家租用偏遠工廠後再通知賭客，「沒人知道明天的局開在哪，只能等莊家通知」。