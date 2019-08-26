中美貿易團隊通電話　特朗普：接受中方談判邀請

美國總統特朗普周一（26日）在法國出席七大工業國集團（G7）峰會時，再次談及中美貿易戰。他指中方官員周日（25日）晚致電美國貿易團隊，要求兩國重返談判桌。特朗普指，美國會接受中國的邀請，相信很快展開磋商，並形容是世界兩大超級經濟體貿易戰中的突破。



特朗普透露，中方官員曾兩度致電美方，形容通電「非常好」，他指中國想與美國達成協議，相信最終會成事，兩國會認真地展開談判，但拒絕透露是否曾與中國國家主席習近平直接對話。特朗普稍後再於Twitter表示，中方團隊希望有冷靜的解決方法，兩國對話繼續。



中國外交部發言人耿爽周一回應美國調高5500億美元中國貨關稅，他指美方嚴重違背兩國元首大阪會晤共識，踐踏多邊貿易規則，損害中美利益，威脅全球產業鏈供應鏈安全，拖​​累國際貿易和世界經濟增長，損人害己，不具建設性。他表示，中方堅決反對美方赤裸裸的貿易霸凌行徑和極限施壓，不接受威脅恫嚇，強烈敦促美方立即停止錯誤做法，否則中方將堅決維護自身正當合法權益。



對於特朗普近日曾要求美國企業離開中國，耿爽指出美股大幅下挫，稱：「沒等中方作出回應，美國的股市和大宗商品的價格已經作出回應。」他表示，所謂「美國企業撤出中國」更像是一句政治口號，並非務實舉措。他強調，中美經濟「脫鈎」根本不是緩解中美貿易摩擦的良方，亦非解決美國自身問題的出路。對於特朗普下令美國快遞公司搜查及拒收來自中國的芬太尼，耿爽指問題根源不在中方，呼籲美方停止歸咎其他人。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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