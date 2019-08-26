國家藥監局：優先審批臨床急需短缺藥和兒童用藥

第十三屆全國人大常委會第十二次會議，周一（26日）表決通過藥品管理法修訂草案，除對假藥劣藥重新定義，更在鼓勵研發創新、保障藥品提出新措施。據悉，當局有意對臨床急需的短缺藥、防治重大傳染病和罕見病等疾病的新藥、兒童用藥開設綠色通道，優先審評審批。



國家藥監局政策法規司司長劉沛表示，在新修訂藥品管理法中，總則明確規定國家鼓勵研究和創製新藥，同時增加和完善10多個條款，增加多項制度舉措，同時為鼓勵創新，加快新藥上市等，推出一系列制度紅利，藉此改善滿足公眾對高質素藥品的需求。



劉沛續稱，相關具體制度包括重點支持以臨床價值為導向，對人體疾病具有明確療效的藥物創新；鼓勵具有新的治療機理，治療嚴重危及生命的疾病、罕見病的新藥和兒童用藥的研製；強化審評機構能力建立，完善與註冊申請人溝通交流機制，建立專家諮詢制度，改善審評流程，提高審評效率，為藥物創新提供組織保障。



劉又提到，當局將改善臨床試驗管理，過去臨床試驗審批是批准制，改為默示許可制，臨床試驗機構的認證管理調整為備案管理，提高臨床試驗審批效率；同時建立關聯審評審批，在審評審批藥品時，將化學原料藥、相關輔料和直接接觸藥品的包裝材料和容器，調整為與製劑一併審評審批，​​對藥品質量標準、生產工藝、標籤和說明書一併核准。



劉補充，當局有意建立附條件審批制度，對治療嚴重危及生命且尚無有效治療手段的疾病，以及公共衞生方面急需的藥品，臨床試驗已有數據顯示療效，並且能夠預測臨床價值的可以附條件審批，以提高臨床急需藥品的可及性，縮短臨床試驗研製時間，使急需治療患者能第一時間用上新藥。