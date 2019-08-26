國務院：山東江蘇廣西等6省　新設自由貿易試驗區

商務部副部長王受文周一（26日）下午在北京國新辦舉行記者會，稱國務院日前印發文件，宣布當局決定在山東、江蘇、廣西、河北、雲南和黑龍江6個省區，設立自由貿易試驗區。王續稱，新一批自貿區可在更大範圍內，實踐和探索改革創新，通過更深層次改革，激發高質量發展內生動力。



王受文提到，在山東、江蘇、河北等省設立自貿區後，實現沿海省份自貿區全覆蓋，全方位發揮沿海地區對腹地的帶動作用；而在廣西、雲南和黑龍江設立相關試驗區，則是首次在沿邊地區設區，可密切同周邊國家的經貿合作；當局希望通過更高水平的開放，彰顯中國支持建設開放型世界經濟的堅定決心。



據相關文件顯示，山東自貿試驗區提出培育貿易新業態新模式、加快發展海洋特色產業和探索中日韓三國地方經濟合作等方面的具體舉措；江蘇自貿試驗區提出提高境外投資合作水平、強化金融對實體經濟的支撐，以及支持製造業創新發展等；河北自貿試驗區提出支持開展國際大宗商品貿易、支持生物醫藥與生命健康產業開放發展。



文件續稱，廣西自貿試驗區提出暢通國際大通道、創造對東盟合作先行先試示範區，和創造西部陸海聯通門戶港等具體舉措；雲南自貿試驗區提出創新沿邊跨境經濟合作模式，以及加強科技領域國際合作等；黑龍江自貿試驗區則提出加快實體經濟轉型升級，以及建設面向俄羅斯及東北亞的交通物流樞紐。