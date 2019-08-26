台美女設計師涉抄襲　Fb直播認買圖致歉

台灣觀光局以300萬（新台幣‧下同，約76.2萬港元），聘請台灣的旅美設計師江孟芝設計「國立集集美術館彩繪列車」，惟當中的「石虎圖」被發現疑有侵權問題。對此，江孟芝日前在Facebook直播承認圖案是從外地的網上圖庫購買，又強調不是抄襲，隨後卻將Fb關閉，引來民眾質疑。



江孟芝在早前解釋，指自己將石虎簡化設計，才讓外貌不夠明顯。但有網民隨即料指石虎圖案與某知名圖庫裏的「花豹圖」相像。江孟芝其後才開直播道歉，坦承自己是從圖庫買的，但強調沒有抄襲問題，在設計前有做功課，是輸入石虎的英文是 「Leopard cat」所以出現的圖案是石虎沒錯，且圖雖然是買的，但設計的人是她。



惟事件持續發酵，有網民指出有關圖片，在圖庫一張只需僅約300元（約76港元）就能購買。而石虎圖的俄羅斯原作者更在江的Fb留言，指「從沒想過我的插圖會上這種新聞」，並強調然當初畫這個插圖，是一隻花豹而不是石虎。



而江孟芝事後亦在關閉其Fb帳戶，不再對外作出回應。台觀光局表示，彩繪列車一共4節，目前已將頭兩節車廂的石虎圖案拿掉。另會與台鐵溝通調度後重新修復張貼，而其餘部分將會貼上新圖案，將在9月底前完成，而後續費用將再作商議。