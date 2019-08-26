港人赴台置業面積居首位　業界：多來養老

根據台灣地政司就2018年外國及境外人士統計在台取得的土地及建物面積，香港籍的人士在建物面積獲得第一名，去年共取得約1.6萬坪，當中反映香港人在台購置不動產最為積極。但在對比買賣移轉幢數面積方面，港人約佔全台2018年移轉的0.17％，對當地樓價影響有限。



統計指出，取得土地面積最大是登記在英屬維京群島的法人，取約1.9萬坪，其次則是日本人跟香港人；至於取得建物面積方面，其次是英屬維京群島的法人，第三名則是英屬開曼群島的法人。



有台灣業界人士表示，香港人來台定居已成一種發展趨勢。據過去經驗，港人移民前兩名分別加拿大及歐洲，第3則是語言文化相近的台灣。港人除為討生活，亦有人因養老退休、不滿香港生活壓力而移居台灣。由於台灣生活條件的福利相對較大，如醫療品質、住宅環境、物價水準都具一定吸引力。



據了解，港籍人士在台投資600萬新台幣(約152.4萬港元)，即可獲得台灣居留證，在出境不超過30天的前提下，住滿一年則能申請入籍台灣。但有港人上班族因兩地薪資差異過大，不容易放棄原有的工作到台灣生活。而退休的港人則會依據個人的財務能力，而選擇台灣不同地區的的大坪數房產。