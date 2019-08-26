乘客爆飛機餐嚴重縮水　近6千人仔得份三文治

內地有多名遊客近日內地媒體爆料，指國內多間航空公司的餐食質量及服務內容都嚴重「縮水」，在5810元（人民幣‧下同，約6496港元）的商務艙票價，但餐食僅得一份三文治。有知情人士證實，目前國內較大的幾間航空公司均更改及縮減包括餐飲的機上服務內容，其變動與監管部門對飛行安全提出的要求有關。



據內媒報道指，有遊客反映自8月以來不論是經濟艙或商務艙，所提供的餐飲縮水，更批評指「大清早7時半的飛機，就發幾包小零食應付」。因工作關係需經常往返上海及北京的陳姓乘客表示，「原本最愛選擇的是東航（中國東方航空）或國航（中國國航），但兩公司的食物都變差」，又指出本月乘搭約8次航班中，都沒有在飛機上吃過米飯。



陳男憶述，以往航空公司都會提供包含主食的正餐，但近幾次只提供少量點心、零食及水果。他認為京滬線客流量大，即使是低廉的優惠機票亦多人搶購，對於航空公司的變動令人無法接受，「票價年年漲，現在經濟艙都快1500元人民幣（約1677港元）了，連份盒飯都不發」。



除了陳男，多名網民亦有在社交網反映與陳男同樣的問題，指自己乘坐全價為5810元的商務艙，但餐食僅得一份三文治；另有網民在時長3小時5分鐘的航班，僅獲得5片水果和兩塊點心，但乘坐的商務艙全價為7630元（約8532港元）。



據了解，國航在上周一（19日）曾發布公告，指「受飛行航路特點和雷雨季節影響，為最大限度確保安全」，調整有關客艙服務內容。有知情人士表示，多間航空公司為貫徹執行民航局曾出台「起飛後、落地前30分鐘乘務員不得從事與安全無關的工作」的規定，基於安全理由，避免發生機上顛簸致乘務員、乘客受傷而落實執行，才會發生上述乘客反映的問題。