社交網貼大學文憑稱遭抹黑　韓國瑜：一定要提告

台灣有網民日前發文，質疑高雄市長韓國瑜曾在東吳大學夜間部就讀大學學位，卻又稱在晚上打工，懷疑相關大學學歷可信性。韓國瑜周日（26日）在社交網張貼其東吳大學英文系畢業學士證明，證明自己就讀日間部；又不滿被抹黑到顛倒黑白地步，「把愛與包容逼到懸崖旁邊、沒辦法再退」，更稱一定要向相關人士提告。



韓表示，自己對日間部和夜間部一樣尊重，對半工半讀的學生也同樣尊重；又稱自己一直很認真、很誠心而且很努力地，懷抱愛與包容面對所有的攻擊與敵意，但認為所有的感情和善意，都應該是雙向的；更稱台灣社會從去年到今天，似乎有一群冥頑不靈、習慣陰狠惡毒的人，故意抹黑他，將他定位為「說謊家」，忽略事實。



韓重申，自己並不想選擇提告，但認為可是台灣的可貴「在於大家都知道遵守一定的規範，不是顛倒黑白，因此在臉書上發表這篇感想，將文憑拿出來並和律師商量」，又稱他「只能透過法律程序來捍衞正義與尊嚴」。



另有傳鴻海集團前董事長郭台銘將籌組青年團隊，為參加台灣總統大選鋪路，郭的幕僚劉宥彤周一（26日）表示，郭台銘希望成立青年平台，推動青年參與台灣發展；又強調此舉與選舉無關，認為網羅涉獵政治的青年，對永齡基金會發展也有幫助。