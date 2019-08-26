賣淫集團盜女教師相　《台蘋》未「打格」賠30萬新台幣

台灣台北市一名女幼稚園教師的個人照片，前年遭應召集團盜用，警方其後成功破案。但台灣《蘋果日報》（下稱《台蘋》）的呂姓記者依然刊登該被盜用照片，且未有打格遮掩容貌，導致女教師生活受影響。女事主求償100萬元（新台幣‧下同，約25.4萬港元）。士林地方法院近日審結案件，判決記者與《台蘋》連帶賠償30萬元（約7.6萬港元），並在網站、Facebook專頁刊登道歉啟事3日，可上訴。



事發於前年7月14日，當地警方破獲林姓賣淫女等人後，呂男明知照片非林女本人，亦照常刊登相片。女老師認為，《台蘋》刊登標題「性交易被逮女辯稱，第一次接客就被抓」，讓朋友誤以為賣淫女狡辯，加上刊登被盜用的照片，讓鄰居、親友誤會她從事性交易，在其背後指指點點，身心飽受折磨。



《台蘋》委任律師稱，報道涉及刑事案件與公共利益有關，是大眾關心的議題，照片是警方提供遭盜用的照片，圖說均已說明。



法院認為，《台蘋》圖說的字體和標題、內文大小不成比例，讓民眾第一印象記得照片中的女子涉賣淫；加上公布林女的社交帳號及照片，讓大眾誤信其真實性。即使報道說明「頭像都是盜用其他正妹照片來攬客」，但因未有加工或「打格」女老師的肖像，已損害女老師名譽，與公共利益無關，遂作出上述判決。