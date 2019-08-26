武漢市委秘書長蔡杰違規被查　遭採取留置措施

中央紀委國家監委網站周一（26日）引述湖北省紀委監委消息，中共武漢市委常委、市委秘書長蔡杰涉嫌嚴重違紀和職務違法，目前正在接受湖北省紀委監委紀律審查和監察調查，並被採取留置措施。



公開資料顯示，現年52歲的蔡杰原籍湖北武漢，1997年2月起先後擔任中共武昌區委辦公室主任、常委；江岸區委常委、區委辦公室主任、副區長、副書記、代理區長、區長；2011年6月至2016年1月任中共江岸區委書記；2016年1月起，任中共武漢市委常委、市委秘書長至今。



此外，遼寧省文化廳原黨組書記、廳長牛輔恒涉受賄犯罪一案，已由該省監察委員會調查終結；經依法審查後，鞍山市人民檢察院周一依法對牛輔恒決定逮捕。



據了解，現年49歲的牛輔恒原籍遼寧鐵嶺，1996年起先後出任瀋陽鐵路局錦州分局黨委宣傳部副部長，遼寧省文化廳人事處處長、人事教育處處長、黨組成員、副廳長，鐵嶺市委常委、組織部部長、市委副書記，遼寧大學黨委書記。2015年擔任遼寧省文化廳黨組書記、廳長。2019年2月20日，他涉嚴重違紀違法受查。