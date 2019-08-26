蔡英文隨扈走私免稅煙案　兩被告100萬新台幣交保

台灣的蔡英文總統隨扈以專機、特遇通關等走私香煙案，台北地檢署上周五（23日）偵結該案後，台北地方法院周一（26日）召開移審庭。法院周一晚裁定總統府侍衞室少校吳宗憲、張恒嘉，兩人各以100萬（新台幣‧下同，約25.4萬港元）且限制住居出境，不得與共犯勾串犯罪事實。



法院表示，兩人在案件審理過程中，皆否認從案中獲利，並稱訂購私煙是單位上交接事項，兩人只是聽從長官指令辦事，並無非法意圖。吳的律師表示，吳男在偵查中積極協助，檢方才能在1個多月偵結案件，又認為當局再沒羈押必要；更稱吳在案發後已無收入，亦須供養家中父母，希望法官審酌，予以20萬元（約5萬港元）交保。



張的律師則稱，此次檢方羈押張，全因2019年7月22日團購私煙一案，如今案件已偵查完畢，且張在訂煙一事中非承辦人，事發當日他是負責搬運行李，角色定位與司機相同；其他駕駛人都在偵查中獲得交保，希望法官參考。



檢方則認為，兩名被告所涉案件，最輕刑罰均為10年以上重罪，且尚有4次出訪專案尚未查清，加上此案偵查期間，疑似有人證勾串、物證遭湮滅之虞，為方便後續清查，仍有羈押禁見必要，故有上述判決。