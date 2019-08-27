女子憂男網友嫌棄長相　竟迷暈遠房妹妹作替身致其被姦

浙江舟山一名胡姓女子，多年前相約一名居於山東的郇姓男網友會面，但胡女擔心長相不佳令對方不滿，竟向其王姓遠房妹妹落藥，待對方昏迷後，將王女送到郇男租住處頂替自己。郇男最終強姦了王女，胡女則在取保候審期間潛逃，並利用其雙胞胎妹妹的身份生活，及至今年8月才被逮捕。



舟山警方周日（25日）通報案情，稱原籍黑龍江的胡女，在2013年與在舟山打工的郇男在網上結識。胡女當時自稱年輕貌美，兩人感情迅速升溫，雙方更有金錢往來。郇男幾次提出見面，胡女怕對方起疑於是答應，但礙於此前她發給郇男的照片並非她本人，她擔心見面後，郇男對其長相不滿意。



通報續稱，胡女的王姓遠房妹妹，從黑龍江前往舟山投靠她。由於王女長相甜美，胡女多次提出由她替自己去與郇男見面，惟遭拒絕。胡女把心一橫，在王女的飲品中下迷藥，並在王女失去知覺的情況下，將她帶到郇男租住處，然後自行離開，王女慘被郇男強姦。



郇男在案發後被警方逮捕，並在2014年被定海法院以強姦罪，判處有期徒刑5年；胡女在取保候審期間潛逃至甘肅徽縣，假借其雙胞胎妹妹的身份生活；今年8月，舟山警方在胡女住處將其逮捕。