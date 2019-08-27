貿戰談判方式遭批　特朗普毫無歉意：我有我風格

美國總統特朗普周一（26日）繼續就中美貿易戰發表言論，表示對於中國真誠地希望和美國達成協議有信心，因為中國最近數月在不同層次的關稅影響下「受到非常沉重打擊」。他又對自己在貿易戰中的策略辯護，強調「這是我談判的方式」。



特朗普在法國G7峰會後的記者會上重提中國國務院副總理劉鶴周一的言論，認為中國非常希望達成協議。他說：「我同意中國最近數月所受的打擊很大，（失去）300萬個職位，很快便會比這更多，整條（產業）鏈被打斷的程度前所未見，當這情況開始發生便很難回復舊觀，我想他們很想達成協議。」



特朗普也被問及他的談判方式。之前他首次將中國國家主席習近平定為「敵人」，一天後態度卻180度轉變，有傳媒就指美國部分盟友認為這會令不少國家的穩定受到衝擊。不過特朗普毫無歉意地說：「不好意思，這是我談判的方式。」



特朗普較早前曾指中方官員周日（25日）晚致電美國貿易團隊，要求兩國重返談判桌。特朗普指，美國會接受中國的邀請，相信很快展開磋商。他稍後稱，中國在美國貿易壓力下並無選擇。



特朗普透露，中方官員曾兩度致電美方，形容通電「非常好」，他指中國想與美國達成協議，相信最終會成事，兩國會認真地展開談判，但拒絕透露是否曾與中國國家主席習近平直接對話。特朗普稍後再於Twitter表示，中方團隊希望有冷靜的解決方法，兩國對話繼續。



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