中國接受教廷屬意人選祝聖為內蒙主教　中梵協議後首例

中國和梵蒂岡去年9月簽署主教任命協議，雙方磨合接近一年後，中國教會周一 （26日）舉辦協議後的首個主教祝聖禮。據天主教媒體天亞社報道，獲祝聖的內蒙古集寧教區主教姚順，是在多年前已獲教廷任命的人選。



祝聖禮在集寧市玫瑰聖母主教座堂舉行，超過1000名教友參加。根據在場神父描述，儀式中宣讀了中國天主教主教團在本月12日發出的批准書，批准書中提到姚順是根據「聖教會選舉主教的傳統」和「中國天主教主教團的規定」當選，還特別指出「此人選經教宗同意」，被指是有別於中國長期堅持的「宗教事務不受外國勢力支配」原則。天亞社引述消息指，姚順在中梵協議前幾年，已獲教廷任命為主教。



集寧教區前任主教劉世功2017年6月病逝後，教廷屬意接任主教的姚順神父一直未獲中國政府批准。中梵協議後經過多次協商，今年4月中國政府同意以等額競選方式，讓教廷選定的兩位主教人選出線，包括姚順和陝西漢中主教胥紅偉。天亞社引述消息，指目前大約有20位候任主教在中梵協議簽署前早已獲教廷任命，他們將會陸續「選舉出來」，再受祝聖。