醉駕撞傷母子拒落車　男子留車內食煙惹民眾圍堵

海南海口53歲男司機劉X偉周日（25日）晚駕車途中，與蔡姓男司機駕駛的電單車相撞，蔡男座駕上的妻子和其兒子均被撞傷。劉X偉事發後非但未有落車詢問傷者情況，反而留在車內抽煙。劉的座駕事後被大批民眾圍堵，他解釋，當時因懼怕傷者家屬、圍觀群眾毆打而拒絕落車，劉男其後證實酒精含量超標。案件正在進一步調查。



事發地點在海口西沙路。周日晚上11時30分許，劉男的黑色私家車與蔡男座駕相撞。現場片段所見，電單車被撞至受損嚴重，碎片散落一地；蔡的妻子則抱着兒子，坐在地上等待救護車救援。



有圍觀民眾表示，劉X偉在事發後留在車內，不時撥打電話卻拒絕落車，引起路過市民不滿，紛紛圍堵該車。據悉，人數最多時現場聚集300餘人，導致該路段交通一度癱瘓。網民事後發現，劉的座駕內放着一頂警帽，懷疑他屬公職人員；另有在場網民表示，事發後肇事者曾經試圖拆卸車牌。



當地警方及後發通報，指劉X偉當晚在某酒店餐廳飲酒後，獨自駕車由東往西方向，行經西沙路郵政銀行門前路段時，與蔡男的電單車發生碰撞。海口交警接報後到場，開展傷員救護、事故勘查、指揮疏導工作。



通報引述劉X偉供稱，他當晚飲酒駕車發生事故後，意識到自身存在酒駕行為，因懼怕傷者家屬、圍觀群眾毆打而拒絕落車，並承認事發時急於撥打手機，聯繫朋友到場幫忙，且在車裏吸煙；更稱車上的警帽為他之前在網購得來。