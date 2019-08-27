蘇花隧道內見人影招手　台男收慢車速逃過一劫

台灣許多深山公路都流傳着靈異故事，每年農曆七月就會被人提起。一名自稱有陰陽眼的網民在Facebook專頁「靈異公社」講述經歷，他曾與4名朋友到花蓮旅遊，凌晨開車路過蘇花公路的隧道時，突然出現兩個模糊的人影向他們招手，他稱事後才知是冤魂在找替身。



事主一行5人當晚從南港往石碇出發，朋友因知道他能看見那些東西，遂叫他沿路提醒。翌日凌晨3時許汽車進入隧道，即將駛到盡頭的彎道時，旁邊出現兩個灰色人影。事主心知不妙，大聲喝止朋友：「減速！20（公里）就好！」此時一輛銀色私家車高速從旁邊駛過。



他們離開隧道數分鐘後就遇到了塞車，事主向在場執法人員打聽，對方回答「前方有車輛墜谷，正在處理中」。他們抵達花蓮的旅館安頓好後，打開電視剛好看到蘇花墜谷事件的新聞，而畫面中的車輛，剛好是那輛爬頭的銀色私家車。事主指他們一行人其實早被當成替死鬼，如果當下沒有及時減速，開車衝落車崖肯定是他們。



網民形容事件令人心寒，指台灣公路事故特別多，某些時份還是避免開車經過一些交通黑點比較安全；亦有人認為汽車墜谷純屬意外，不宜加鹽加醋，胡亂猜測。