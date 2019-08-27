多年未回家探望　女兒開門驚見獨居老父已成屍骨

都市生活繁忙，但常言道百善孝為先，即使勞碌也不應忘記陪伴親人，以免產生遺憾。陝西西安一名女子，近日前往多年未回的父親家中探望，惟當她打開門時，呈現的卻是老父親的屍骨，只能抱恨終天。



附近居民稱，去世的老人已70多歲，早年和妻子離異後便一直獨居，兒女也有很多年沒有回來看過他，又指老人過往常在屋苑樓下散步，但近幾年居民均不再見他露面。至於老人的住所，其防盜門已布滿了灰塵，更有「找你有急事，急急急」這種類似尋人啟事的通知，顯然戶主已久久沒有消息。



至近日，老人的女兒終於來到多年未回的父親家門口，當時她發現打不開家門，遂叫了開鎖師傅前來協助，萬萬想不到的是，當門打開之後，生育自己的父親卻早已成一幅遺骨，死因未明。為此，有居民慨嘆：「老年人的身體一天不如一天，隨時隨地也就咽了那一口氣，咽了無所謂就怕身邊沒人。」



也有評論認為，造成這樣悲劇的發生源於兩方面因素的缺失，首先子女不論發生甚麼情況，都應當盡到贍養父母的義務；同時作為社區一員，左鄰右舍若長時間聯繫不上老人，也應當向相關部門反映。