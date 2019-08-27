駐港部隊惠州號實彈演習　震懾暴恐分子

駐港解放軍部隊周日（25日）在官方微博，發布了導彈護衞艦「惠州號」實彈射擊演習的畫面，展示該艘艦的作戰能力。駐港部隊或片段內容均未有提及演習進行時間及地點，但有報道分析指，演習是對反恐作戰發出強烈的信號，震懾暴恐分子。



惠州號的型號為056型導彈護衞艦，屬中國自行研製設計生產的新一代輕型導彈護衞艦，標準排水量及滿載排水量分別為1300噸和1440噸，全長約90米、闊約12米，以柴柴聯合（CODAD）單軸推進，續航距離2000至3500海里，最高航速25節至30節，可乘員人數為60人，甲板設有直升機飛機升降平台，需要時可供直9C直升機升降。



雖然惠州號排水量只有千多噸，但是設計理念非常先進，集成化訊息化程度也非常高，具備多型武器裝備、隱藏性能高、電磁相容性強，特別在對打擊海上目標、反恐、反導及電子戰等方面的作戰能力較強。該艦配備一門76毫米口徑艦炮、一套紅旗10型八聯裝短程防空導彈、兩座雙聯裝鷹擊83導彈、兩門30毫米口徑手動／自動化武器站、兩座三聯裝324毫米口徑魚雷發射管等武器。



惠州艦於2013年7月1日在香港舉行入列命名儀式，主要擔負近海及基地的防衞、巡邏護衞、對海上目標作戰等海上任務。