大學公寓收天價住宿費　學生拒付遭斷電

內地大學近日開始迎生，新生陸續到校報到。河北東北大學秦皇島分校被揭要求學生本學期繳交16640元（人民幣．下同，約18570港元）的費用，其中住宿費1200元（約1340港元），其餘則為服務費及設備使用費等，被質疑濫收費用。另有學生稱，因拒繳付相關費用而被斷電，還展示學生姓名，並聲稱將依法追究民事責任，擬把他們納入失信人員黑名單。



丹丹為該校的大一新生，她在上周四（22日）入住位於校內的「鵬遠公寓」後，按要求下載App選擇房間，而逾1.6萬元的費用則包括每學期的雙人房費用包括住宿費、服務費、設備使用費、一卡通水票。丹丹隨後得悉，其所住的房間去年收費為5740元（約6400港元），她質疑僅一年之間費用漲價兩倍，且收費名目含糊不清，認為有濫收費用之嫌，「確實每天都有阿姨進來拖地，但總是進來用拖布轉一圈就走了」。



另有一名大三女學生芝芝表示，2017年入住該公寓的4人房，收費為2400元（約2680港元），但隨後因宿位「供不應求」而漲價至3000元（約3350港元）。由於她拒絕繳費，結果房間被斷電，她的名字亦被張貼在走廊示眾，更被威脅稱再不繳費，就將其物件丟掉。



據了解，鵬遠公寓位於該校校內，並不屬於學校內部宿舍。由於該校宿舍床位有限，並按照學生報到的順序選擇，所以部分學生無法入住宿舍，故他們會選擇公寓。校方回應稱，學校並無強制要求學生選擇住宿地點，目前已得悉有公寓的收費問題，將積極應對事件。