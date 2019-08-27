不等藍營「換瑜」　郭台銘子親證父親決定參選

自鴻海集團創始人郭台銘、台北市長柯文哲以及前立法院長王金平，於八二三炮戰紀念音樂會首度「合體」後，郭參選的傳言不斷。據台媒報道，郭的兒子郭守正透露，確定不再等國民黨「換瑜」，將以無黨籍身份登選參加2020年台灣的總統選舉。



有台媒報道，郭柯王三人合作成形後，私底下的動作不斷，先前一直傳言郭等待國民黨內「換瑜」聲浪水漲船高，再以「第二名」的姿態替補參選。但親郭陣營透露，由於「換瑜」的可行性太低，近日郭守正向友人親口透露，「確定不等換瑜了」。



知情人士透露，郭陣營判斷目前藍營內部矛盾嚴重，正是郭宣布參選的最好時機點，更說「黨內幾乎找不到太多願意挺韓的青年代表」，認為是韓國瑜一直以來不重視青年人所造成的結果。假如郭台銘「不等換瑜」，必須在9月17日期限前，以無黨籍身分登記參選。而為募集28萬份的總統連署書，郭陣營近日進入備戰狀態，已委託製作手機App發動連署。



針對報道，郭辦公室回應稱郭台銘與郭守正從未針對換瑜有期待，亦未對外有過相關評論，指報道內容實屬臆測；是否宣布參選，目前郭台銘仍在慎重思考中。



另高雄市長韓國瑜上周出席美國商會活動時，因以中英夾雜的方式發表演說，周一（26日）被台行政院長蘇貞昌批評，作為國民黨提名的總統候選人，以這種方式在美國人面前演說是貽笑大方。對於蘇的評批，韓周二（27日）僅回應「very good」。