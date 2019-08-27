大陸歷史教材強調維護國家主權　台灣南海不可分割

大陸教育部周二（27日）召開新聞發布會，闡述普通高中三科統編教材有關工作，當中提到歷史統編教材將以史實為依托，而西藏、新疆、台灣及其附屬島嶼、南海諸島等，將列入大陸領土不可分割一部分的歷史淵源。



會上提到，是次安排目的是為了增強學生維護國家統一和國家主權安全意識，闡釋「國家安全，人人有責」，建立正確的國家觀。此外，歷史教材中將加入中國人民170多年來的鬥爭史，以及共產黨90多年來的歷史，並在必修部分的教課書中，教授近代中華民族反抗侵略，謀求民族獨立的歷史，另重點提到共產黨領導革命過程。



另即將推出的語文新教材，共選入67篇古代詩文，當中包括中國近代文學家魯迅的作品，還有中共前領導人毛澤東的文章等，均是與反映革命傳統及精神有關的作品。而思想政治教材的重要內容，亦包括中國國家主席的新時代特色社會主義思想、法治教育等。



此外，未來教材將同時專注民族團結進步教育，教授中國各民族形成多元一體的中華民族的歷史，介紹民族區域自治政策，讓學生建立正確民族觀、文化觀和歷史觀等，以增強民族自信心和自豪感。