趙克志要求嚴防顛覆滲透　打擊暴恐活動

國務委員、公安部部長趙克志周一（26日）在廣東調研時強調，公安隊伍要準確認識當前形勢和風險挑戰，嚴密防範嚴厲打擊各類顛覆滲透破壞和暴力恐怖活動，堅決守好國家政治安全「南大門」，捍衞國家政治安全。



趙克志當天在廣東省副省長、公安廳廳長李春生陪同下，前往廣州中央商務區的公安天河區分局獵德派出所，考察社會治安防控工作，並了解該派出所如何利用訊息化手段，防範各類風險隱患，確保轄區安全穩定。他要求基層公安機關要嚴格值班備勤，全面加強巡邏防控，切實提高見警率、管事率、震懾力，以維護社會穩定和公共安全。



在廣東省公安廳指揮中心，趙克志詳細了解警情指揮處置和服務群眾報警求助的工作情況，指出情報指揮部門是公安機關警務實戰的指揮中樞，要求全面加強情報資訊研判預警、社會面整體防控、突發事件應急處置工作，確保及時高效穩妥處置各類重大突發案事件。趙提出要加快建設智慧新警務，打造公安大資料戰略的「廣東樣板」，着力推動公安工作的品質、效率和動力變革。



另早前在北京舉行、由公安部黨委召開的專題民主生活會上，趙克志談到部黨委班子存在的主要問題及問題產生的原因，要求徹底清除及肅清前中共政治局常委、前中央政法委書記周永康，公安部前副部長李東生、孟宏偉等人流毒影響，要求公安部黨委應帶頭堅持嚴格自律，努力營造風清氣正的良好警風，樹立正確的權力觀、地位觀、利益觀，正確處理公與私、情與法、利與法的關係，切實做到自身正、自身淨、自身硬，並注重家庭家風家教建設，在管好自己的同時，切實管好家人、親屬和身邊工作人員。