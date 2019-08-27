解放軍今起東海實彈演習　分析指阻嚇台獨

大陸持續多管齊下向台灣當局施壓，除了本月起停發赴台個人遊簽證，解放軍周二（27日）起於東海舉行軍事演習。這次是在美國批准對台出售F16V戰機後首次，亦是大陸近一個月以來第3次軍演。有分析指，軍演旨在阻嚇台獨勢力，防止美國干預台海，顯示兩岸關係進一步惡化。



浙江海事局周一通報，因舉行實彈訓練，周二下午六時起的48小時內，任何船隻禁止進入東部沿海水域。但當局並未提供有關演習規模，或涉及哪些軍事單位等細節。



解放軍於上月下旬，曾在台灣海峽附近舉行兩場大規模軍演。另外大陸海事局上月28日發布航行警告，當天至8月1日浙江舟山對出海域範圍內進行軍事活動。而廣東海事局上月29日發布航行警告，指東山島附近海域將舉行軍事演習。台灣前海軍新江艦長呂禮詩當時指出，部分軍演區域超越海峽中線。



有分析認為，大陸今次軍演是為了「更好地為應付衝突作準備」，又認為軍演旨在阻嚇台獨勢力；更稱若陸方沒有此次軍演，一旦兩岸雙方起衝突時，美國可能趁機出手干預。



另大陸本月起停發赴台個人遊簽證，包括台灣旅館、租車的旅遊業界代表，周二上午在立法院向交通部、陸委會等有關部門陳情，表示經營面臨嚴重衝擊，呼籲政府應盡快推出優惠措施。



台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光表示，觀光局推出36億元新台幣（約9億港元）的秋冬旅行補貼，對旅遊業界而言只是杯水車薪，仍然不足。陸委會主委陳明通會後接受訪問時批評，大陸將開放旅客當作政策工具，又指會上聽到的意見將進一步研議解決。