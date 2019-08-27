陸禁個人遊簽證　台旅遊業界代表促推優惠措施

大陸本月起停發陸客赴台個人遊簽證，影響台灣旅遊業。台旅遊業界代表周二（27日）上午前往立法院陳情，表示經營面臨嚴重衝擊，呼籲政府應盡快推出優惠措施。與會人士指，台灣政府對兩岸政策「束手無策」，導致陸客來台旅遊被禁，旅館、遊覽車、精品店等業者陷入經營慘況。



台北市旅館同業公會副理事長吳雁輝稱，內政部要求老舊旅館改善，增設無障礙客房、設施，一方面改建有營運成本，二來無障礙客房的住房率非常低；以台北為例，租金房價高，閒置客房對旅館的生存營運影響很大，盼當局能取消、鬆綁法規對無障礙客房的要求。



台灣租車旅遊集團總經理徐浩源指，今年多了個人遊禁令，對的士、9人座租賃車影響非常大；當地觀光局推出36億元新台幣（約9.1億港元）的秋冬旅行補貼，卻漏了上述兩個範疇的業者；他更建議當局考慮降低到6人就可成團，並給予補助。



與會的陸委會主委陳明通表示，台政府有意助業者度難關，又稱陸客被陸方當作是政策工具，台政府早已評估準備相關風險。他續指，許多政策涉及跨部會協調，將再作研議如何因應，並端出對策。